Visto do espaço Notícia

FOTOS: satélite de agência norte-americana identifica corredor de fumaça da Amazônia que chegou a Porto Alegre

Fenômeno chamou atenção no céu de diversos municípios brasileiros nos últimos dias e tem impactado diretamente na qualidade do ar. Poluição é resultado de incêndios florestais no Brasil e em países vizinhos, como a Bolívia

20/08/2024 - 10h41min Atualizada em 20/08/2024 - 13h45min