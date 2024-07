A partir de segunda-feira Notícia

Serviço gratuito de ônibus da Trensurb terá duas novas paradas em Porto Alegre enquanto estações permanecerem fechadas

Segundo a empresa, os coletivos, que suprem a falta do trem no trecho entre as estações Mathias Velho e Mercado, não serão mais diretos entre ambos os pontos. Usuários que costumam utilizar a Farrapos e Aeroporto serão beneficiados com a mudança

19/07/2024 - 13h10min Atualizada em 19/07/2024 - 18h31min