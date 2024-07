Apesar do aumento no número de ônibus oferecidos pela Trensurb, os passageiros que utilizam a baldeação da estação Mathias Velho em direção a Porto Alegre, voltaram a enfrentar filas nesta terça-feira (16). Assim como no dia anterior, os mais afetados foram usuários que tinham como destino pontos da Zona Norte, como a região da Avenida Farrapos.