Transporte Notícia

Trensurb volta a cobrar passagem de trem e altera o ponto de desembarque e embarque dos ônibus em Porto Alegre

Desde a retomada dos trens, no dia 30 de maio, a passagem era gratuita. Para se deslocar de Canoas até Porto Alegre o passageiro precisava pagar R$ 6,85 para pegar um ônibus até a Capital. Com a mudança, os usuários pagam os R$ 4,50 da passagem do trem e a baldeação de ônibus até Porto Alegre já está inclusa

13/07/2024 - 15h14min