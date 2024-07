O hidrólogo Carlos André Bulhões, atualmente reitor da UFRGS, destacou que as dragagens e desassoreamentos de rios tendem a colaborar pouco para conter as enchentes na Bacia do Guaíba. A fala ocorreu durante reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre as Enchentes no Rio Grande do Sul, realizada na quarta-feira (10).