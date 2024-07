Na Zona Sul Notícia

Governo estadual oferece terreno em Porto Alegre para cem famílias atingidas pela enchente de maio

Projeto prevê a realização de um chamamento público para que entidades construam residências por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Proposta foi apresentada em reunião entre representantes do MLB e do Estado.

24/07/2024 - 22h08min Atualizada em 24/07/2024 - 22h10min