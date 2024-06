Cerca de cem famílias de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Canoas, afetadas pela enchente de maio, que estavam ocupando o prédio da antiga sede da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), no Centro Histórico, devem saber na próxima semana para onde serão levadas. A desocupação foi conduzida pela Brigada Militar na tarde do último domingo (16). O imóvel estava desocupado.