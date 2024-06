Um mutirão para emissão e reimpressão de documentos e atendimento jurídico teve início na tarde desta segunda-feira (17), em Porto Alegre. A ação, que ocorre no segundo pavimento do estacionamento do Shopping Total, segue até o dia 23 de junho, das 13h às 18h. De forma gratuita, a chamada Central Cidadania busca atender pessoas atingidas pela enchente e em vulnerabilidade social que precisam regularizar seus registros.