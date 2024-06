Um mutirão para emissão, reimpressão de documentos e atendimento jurídico será realizado entre os dias 17 e 23 de junho, em Porto Alegre. A ação irá ocorrer no segundo pavimento do estacionamento do Shopping Total, das 13h às 18h. O serviço será oferecido de forma gratuita para quem foi afetado pela enchente e busca garantir o direito das pessoas à documentação básica.