Enchente atinge 1 milhão de processos trabalhistas; Unesco acompanhará trabalho de restauração

Representantes da Unesco - agência para Educação, Ciência e Cultura da Organização das Nações Unidas - estarão na sexta-feira (12) em Porto Alegre para acompanhar o trabalho de recuperação de cerca de um milhão de processos judiciais atingidos pela enchente. Tratam-se de documentos armazenados no arquivo-geral do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), no bairro Anchieta. No local, a água atingiu três metros de altura.