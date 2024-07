O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS) ainda contabiliza estragos e projeta para o final do ano a reabertura da sede após a enchente que atingiu Porto Alegre. Localizado na Avenida Padre Tomé, no Centro Histórico, o edifício de cinco andares ficou 18 dias inundado. A água chegou a 1m20cm no imóvel. Além do edifício-sede, o prédio da esquina das ruas General Bento Martins e Sete de Setembro também foi afetado, onde a água chegou a 1m80cm.