Sair de manhã para trabalhar e voltar para casa ao final do dia virou sinônimo de incerteza para o administrador Alexandre Araújo, 47 anos, morador de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O trajeto entre a casa e o local de trabalho dele, no centro de Porto Alegre, que costumava levar cerca de uma hora, quase triplicou na última semana. O motivo é a suspensão da operação do Trensurb nas estações da Capital, que foram atingidas pela enchente histórica de maio e permanecem fechadas desde então, com previsão de normalização somente no próximo ano.