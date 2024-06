Começa nesta quinta-feira (30) a operação emergencial da Trensurb que transportará passageiros entre as estações Novo Hamburgo e Mathias Velho, em Canoas, a partir das 8h. Já para quem quiser seguir a viagem até Porto Alegre, o restante do percurso será realizado pela empresa Transcal até o Terminal Conceição, operando também no sentido contrário (veja os horários no final da reportagem).