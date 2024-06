A prefeitura de Porto Alegre finalizou, nesta sexta-feira (31), a demolição de 37 casas no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, na região do dique que cruza o bairro. A remoção dos imóveis ocorre para permitir o reparo da estrutura, que sofreu danos com a força do aguaceiro que atingiu o Estado nas últimas semanas.