O prefeito de São Leopoldo, Ary Vannazi, falou ao Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta segunda-feira (3), sobre os alagamentos no município e os impactos para a economia do município e região. Os maiores prejudicados são os pequenos empreendedores das áreas de serviços e comércios, segundo Vanazzi, que ressaltou o prejuízo do fechamento do aeroporto Salgado Filho para as exportações.