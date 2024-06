Áreas dos bairros Cidade Baixa, Menino Deus e Praia de Belas e parte da zona sul de Porto Alegre voltaram a alagar na manhã desta segunda-feira (3). Em entrevista ao Jornal do Almoço, nesta segunda-feira (3), o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Maurício Loss, citou o novo repique do Guaíba, além do desligamento da Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) 16, como fatores que influenciaram para os novos alagamentos.