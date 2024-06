Uma comitiva de especialistas holandeses desembarcou nesta quarta-feira (5) em Porto Alegre com a missão de avaliar o sistema de proteção contra enchentes. Em uma semana, o grupo planeja compreender as causas e efeitos da inundação, avaliar a estrutura existente e formular um relatório com sugestões voltadas à melhoria do arcabouço técnico da Capital para lidar com as cheias.