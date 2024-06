Um grupo de pesquisadores da Holanda desembarca no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (5) para reuniões com o governo do Estado e com a prefeitura de Porto Alegre. Os especialistas integram o programa Redução de Risco de Desastres (Disaster Risk Reduction - DRRS), com sede em Haia, vinculado à Agência Empresarial Holandesa (Netherlands Enterprise Agency - RVO). O grupo atua na prevenção e mitigação dos impactos de desastres relacionados à água e ao clima em todo o mundo, aumentando a resiliência das áreas e populações afetadas.