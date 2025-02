Exército vai doar carros de combate e fuzis para a Brigada Militar

Em janeiro, general Hertz Pires do Nascimento, comandante do CMS, fez palestra em Farnborough, no Reino Unido, sobre blindados.

O Exército Brasileiro vem desativando os Urutu, um carro de combate anfíbio, para transporte de tropas, que foi utilizado em missões da Organização das Nações Unidas (ONU) como no Timor Leste e no Haiti, e que vem sendo substituído pelo Guarani. A Força está em processo de modernização da frota de carros de combate, com a aquisição do Centauro II. Hoje, os principais blindados do Exército são os Leopard 1A5BR e o M60 A3.