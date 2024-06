Há exatos 20 anos, naquele maio de 2004, estava em Berlim estudando, com colegas jornalistas de mais de 20 países, em um curso de Jornalismo Ambiental, a convite do governo da Alemanha. Repórter iniciante, cobri em Bonn, a conferência "Renewables" sobre energias renováveis, enquanto varava, de trem, terras alemãs, observando no horizonte os gigantescos aerogeradores. Enquanto o Brasil engatinhava na energia eólica, os europeus já discutiam os impactos dessa forma de produção, que compromete rotas migratórias de aves.