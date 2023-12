A coluna visitou nesta quinta-feira (30) os três espaços brasileiros na COP28. O pavilhão do governo federal ocupa 400 metros quadrados em dois andares, com área para reuniões ministeriais, dois auditórios e uma área de convivência externa. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 120 eventos irão ocorrer no local, que fica ao lado do pavilhão do Reino Unido.