Uma mãe e cinco filhotes: capivaras são avistadas no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Na Região Metropolitana, as capivaras são animais comuns na Reserva Biológica do Lami , na Capital, e no Parque Estadual de Itapuã , em Viamão .

Os animais são, possivelmente, uma mãe e cinco filhotes. A coluna conversou com biólogos que explicaram que as capivaras devem ter chegado no Dilúvio pelo Guaíba, principalmente devido à enchente de maio do ano passado.