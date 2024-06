Com a redução dos alagamentos, a população de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, se dedica à limpeza de residências e convive com pilhas de entulhos que se acumulam pelas calçadas nesta quinta-feira (6). Segundo a prefeitura, 5.400 pessoas seguem em casas de parentes ou amigos, e mais de 300 em abrigos.