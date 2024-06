Priscila Rocha, 41 anos, e Marcos Leandro Viland, 47, deixaram Eldorado do Sul na tarde do dia 6 de maio. A bordo de um rebocador do Exército, junto aos filhos Marcos Leandro, de 14 anos, e Maya, de 6, eles percorreram as ruas tomadas pela água sem conseguir identificar o que era cidade e o que era Rio Jacuí. Um misto de alívio e desespero acompanhou o deslocamento até a Usina do Gasômetro, na Capital, porto seguro onde a operação de resgates se concentrava. O percurso foi registrado pelo repórter fotográfico Mateus Bruxel.