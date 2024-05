Três das seis Estações de Tratamento de Água (ETA) estão fora de operação em Porto Alegre neste sábado (11). As ETAs do Moinhos de Vento e das Ilhas estão alagadas, causando interrupções no abastecimento de água em algumas áreas da cidade. Já a ETA Menino Deus parou para substituição de equipamento eletromecânico.