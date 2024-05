Está completando uma semana, neste sábado (11), o desaparecimento de Agnes da Silva Vicente, sete meses, que caiu na água durante o resgate da família no bairro Harmonia, em Canoas, na Região Metropolitana. De acordo com relatos de pessoas que estavam no local do salvamento, a menina teria sido levada até uma ambulância, mas os pais seguem sem informações do paradeiro da filha.