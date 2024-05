Uma força-tarefa do Ministério Público do Estado, que tem apoio do Poder Judiciário, trabalha em Canoas para reunir dezenas de famílias que foram separadas durante as ações de resgate realizadas desde o último final de semana. Uma das pessoas procuradas pelo grupo é a pequena Agnes da Silva Vicente, de sete meses, entregue pela mãe para socorro médico na noite de sábado (4). A menina não é localizada desde então.