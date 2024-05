Autoridades de segurança pública do Estado passaram a apurar, nesta sexta-feira (17), o teor de denúncias sobre o suposto abandono de animais em lojas de uma grande rede de pet shops, com unidades em Porto Alegre. A permanência de pássaros, pequenos roedores e peixes comercializados pela empresa Cobasi foi percebida por voluntários que atuam no resgate de animais atingidos pela calamidade na capital gaúcha.