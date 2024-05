Animais que estavam dentro da loja da Cobasi no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, morreram afogados. Havia aves e roedores em gaiolas e peixes em aquários, mas a empresa não informa quantos. A unidade, que fica no subsolo do empreendimento, está fechada desde o dia 3 de maio, quando a cidade começou a ter alagamentos.