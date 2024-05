Em processo de fusão, Petz e Cobasi foram procuradas pela coluna para saber o que estão fazendo pelos animais resgatados na enchente do Rio Grande do Sul. Petz diz ter enviado três toneladas de ração, medicamentos, 550 caixas de transporte, 300 camas e acessórios, 380 fardos de tapetes, uma carreta com água mineral e R$ 220 mil da venda de livros com a editora Mol. Foram entregues às ONGs Peludinhos do Vale, Organização Nacional de Defesa Animal (Onda), Associação Amor e Bicho, Gabriela dos Anjos, Grupo de Apoio Pet de Caxias do Sul, Associação Social Proteção Animais Anjos Patas e GRAD-Brasil. Além disso, a Petz atende animais resgatados no seu hospital veterinário em Porto Alegre.