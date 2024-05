A cidade de Viamão, vizinha de Porto Alegre, sente os efeitos da enchente. No bairro Itapuã, moradores foram atingidos pela elevação do Guaíba. Cerca de 43 pessoas estão na escola Odete Barcelos Bernardes, um dos abrigos oficiais da cidade. Mais de 150 residências foram atingidas pela cheia no bairro.