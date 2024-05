A situação no Lami é preocupante. O nível do Guaíba subiu muito nas últimas horas e obrigou que boa parte do bairro fosse evacuada na noite de segunda-feira (13). Poucas pessoas permaneceram em suas casas por conta do medo de saques. A região está sem luz, sem água potável e com dificuldade de sinal de internet e telefonia.