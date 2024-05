O aguaceiro que não dá descanso ao Estado desde o fim de semana deve intensificar os efeitos sobre Porto Alegre nas próximas horas. Previsão da prefeitura da Capital aponta para o nível do Guaíba na casa dos 2m50cm no início da manhã desta quinta-feira (2). Nesse patamar, o Guaíba chega em cota de alerta. Diante disso, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) reforça atuação preventiva no sistema de contenção de alagamentos na Capital. Às 21h53min desta quarta-feira (1º), a régua no Cais Mauá marcava 2m12cm.