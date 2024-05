Com a retomada da Estação de Tratamento de Água (Eta) São João, que atende a Zona Norte de Porto Alegre, agora a estimativa do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae) é de que os sistemas do Menino Deus e do Moinhos de Vento sejam os próximos. No entanto, a dificuldade maior será restabelecer o sistema da região das Ilhas.