Foi liberado, na manhã deste sábado (25), o acesso emergencial da BR-448 para o bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana. A via foi construída na última quinta-feira (23) com o objetivo de permitir o acesso de caminhões e máquinas que trabalham na obra de reparo do dique no bairro. Até então veículos de passeio só podiam transitar entre 22h e 5h.