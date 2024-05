Tiritando de frio, ensopado, com olhos esbugalhados, o fox terrier com pelo branco encardido é carregado para fora do bote de borracha e logo envolto numa manta térmica de alumínio. Assustado, não dá um latido. Logo atrás dele vem um vira-latas branco, um grande cão negro e outro, mais outro, mais outro. Sete cachorros são retirados do barco por voluntários que correm para o complexo de tendas montado junto à Usina do Gasômetro, um símbolo de Porto Alegre, hoje ilhado pelas maior enchente já registrada no Rio Grande do Sul. Sem o alarido habitual, os animais saem num mutismo e com olhares baixos, nitidamente apavorados após dias e mais dias envoltos por água barrenta.