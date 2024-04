Após 24 dias do incidente, a prefeitura de Alvorada liberou nesta segunda-feira (22) o edital de exumação nomeando cerca de 120 famílias que tiveram túmulos afetados por um desmoronamento, ocorrido no dia 29 de março (confira o documento abaixo). Os responsáveis têm um prazo de 15 dias, a partir da data de publicação do edital, para manifestar o desejo da exumação.