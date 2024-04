As patinetes elétricas estão sendo cada vez mais procuradas como meio de transporte em Porto Alegre. Prova disso é que a cidade já conta com mais de 1,3 mil delas nas ruas. Com a maior oferta, também cresce o número de questionamentos sobre o que pode e não ser feito enquanto se utiliza o veículo, onde é permitido andar e como proceder em casos de acidentes.