Porto Alegre já conta com mais de 1,3 mil patinetes elétricas nas ruas, com perspectiva de aumento. Com o uso crescente desse modal, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) busca conscientizar a população sobre o uso correto e seguro dos equipamentos. Como já acontece com os ciclistas, usuários de patinete que infringirem as orientações de trânsito não serão multados pelo órgão público.