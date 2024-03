Uma composição de arte em movimento pelo cenário urbano metropolitano é a novidade apresentada nesta sexta-feira (22), em ato ocorrido em Porto Alegre, pelo projeto Identidade de Rua, do Instituto Troca de Ideais. Quatro artistas plásticas grafitaram vagões do transporte sobre trilhos em uma ação que chega à quarta edição, com apoio da Trensurb, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Cultura. As edições passadas — em 2005, 2008 e 2011 — projetaram o trabalho de artistas homens.