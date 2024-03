O novo episódio do Perimetral Podcast aborda a polêmica notificação extrajudicial que o walking tour "Porto Alegre Mal-Assombrada" recebeu de duas igrejas católicas da Capital. As gestões das Basílica de Nossa Senhora das Dores e a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Madre de Deus não gostaram de estarem vinculadas ao roteiro turístico conhecido pelas caminhadas noturnas. O programa recebe o idealizador do tour que já atraiu mais de seis mil visitantes, André Hernandez, e o padre à frente da Basílica, Lucas Matheus Mendes.