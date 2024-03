Instalado em março de 2004, em Porto Alegre, o monumento público Supercuia é tema do Perimetral Podcast. Com quatro toneladas e nove metros de altura, a escultura criada para a 4ª Bienal do Mercosul, em 2003, fica numa rótula próxima à orla do Guaíba. Paulo Germano recebe o autor da obra, Saint Clair Cemin, um dos artistas brasileiros de maior prestígio no circuito internacional.