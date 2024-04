São Jorge para os católicos, Ogum para o povo do batuque gaúcho, do candomblé e da umbanda. O guerreiro com uma espada nas mãos foi mais uma vez celebrado em Porto Alegre ao longo deste domingo (28). Na Paróquia São Jorge, no Partenon, houve missa campal seguida de procissão pela Avenida Bento Gonçalves. Pelos terreiros da Capital, também foram realizadas diversas homenagens.