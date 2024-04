Uma multidão de fiéis participou, na noite desta terça-feira (23), das atividades da tradicional Festa de São Jorge, em Porto Alegre. Na sua 71ª edição, houve missa e procissão luminosa pelas ruas do bairro Partenon. O ponto alto das celebrações, contudo, foi o ato inter-religioso, que uniu praticantes do catolicismo e de religiões de matriz africana, com bênçãos e lavagem da escadaria.