As atividades da Festa de São Jorge, em Porto Alegre, prosseguirão com missas, procissão e celebrações populares neste domingo (28). Na última terça-feira (23), no dia de seu padroeiro, a Paróquia do bairro Partenon realizou pela primeira vez um ato ecumênico inter-religioso. Entretanto, a proposta de unir expressões diversas da fé acabou, em parte, frustrada. Para este domingo, o pedido é de união e respeito.