Porto Alegre será uma das cidades participantes do Dia Mundial da Criatividade, que será realizado desta sexta-feira (19) até domingo (21), em cinco locais diferentes — Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Tecnopuc, Mercado Paralelo, Trinca e Formô Hub. Trata-se do maior festival colaborativo de criatividade do mundo e acontece de forma simultânea em 55 municípios brasileiros. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas aqui.