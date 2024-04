Encontrar galhos, folhas e entulhos acumulados em calçadas se tornou comum na rotina de moradores da Rua São Lucas, no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre. Na manhã desta terça-feira, a reportagem de GZH circulou pela região e verificou pequenos montes de vegetação em frente a casas, terrenos baldios com resíduos descartados e um tronco de árvore tombado na Praça Rosa de Luxemburgo.