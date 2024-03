Interditada desde setembro, as quadras de vôlei de praia, beach tennis, futevôlei e a pracinha de areia do trecho 3 da Orla do Guaíba foram liberadas pela prefeitura a partir deste sábado (9), na Capital. No entanto, apenas uma das 16 quadras estava pronta para uso pela população quando a reportagem de GZH esteve no local, por volta das 11h da manhã de hoje. A pracinha já está apta.