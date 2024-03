As quadras de vôlei de praia, beach tennis, futevôlei e a pracinha de areia do trecho 3 da orla do Guaíba, em Porto Alegre, serão liberadas novamente para uso do público a partir deste sábado (9). Após as enchentes que atingiram a Capital no segundo semestre de 2023, foi identificada contaminação da areia pelo verme Strongyloides stercoralis e por ovos de Taenia sp, o que motivou a interdição temporária.