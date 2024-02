As quadras de vôlei de praia, beach tennis, futevôlei e a pracinha de areia do trecho 3 da orla do Guaíba, em Porto Alegre, exibem cartazes com o alerta: "área infectada". A prefeitura solicitou laudo para a Unisinos, que identificou a presença do verme Strongyloides stercoralis e ovos de Taenia nos espaços esportivos.